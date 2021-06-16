Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 июня 2021 9:51

В Казани в течение всего лета из-за стройки метр о будут перекрывать улицу Сахарова

Ограничения на движение транспорта по ней будут вводиться поэтапно
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Перекрывать улицу будут на определенных участках и в три этапа.

Перекрывать улицу будут на определенных участках и в три этапа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с работами по строительству в Казани второй линии метро в течение всего лета 2021 года будет перекрываться движение транспорта по улице Сахарова.

Так, согласно соответствующему постановлению Исполкома города, ограничения будут вводить поэтапно:

- С 16 июня по 4 июля закрыт проезд в районе дома №25.

- С 5 по 26 июля движение ограничат около дома №21.

- С 28 июля по 17 августа перекроют движение возле дома №17.