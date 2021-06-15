В Татарстане поймали местных жителей, которые похищали дизтопливо прямо из магистральной трубы

Злоумышленников поймали с поличным во время перекачки топлива. Фото: МВД по РТ

Сотрудники полиции установили, что двое жителей Нурлата занимаются хищением дизтоплива прямо из магистральной трубы одного из предприятий Алексеевского района Татарстана.

В итоге мужчин поймали с поличным, когда они почти заполнили две пластиковые емкости каждая объемом в один кубометр.

- По результатам обысков у задержанных было обнаружено и изъято: рации, тепловизор, девять емкостей с похищенным топливом, сварочный аппарат, шланги, мотопомпа и насос, - сообщили в МВД Татарстана.

В отношении мужчина возбудили уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до шести лет лишения свободы.