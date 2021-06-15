В Татарстане из-за грозы и сильного ветра объявили штормовое предупреждение

При этом днем ожидается жара - до +32 градусов. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Днем и вечером в среду, 16 июня, на территории республики, в том числе и в Казани, ожидаются грозы с усилением ветра – локально до 24 м/с (в Казани до 20 м/с). Сообщил Гидрометцентр Татарстана и в связи с этим объявил штормовое предупреждение.

Также, согласно прогнозам синоптиков, в регионе в течение указанного дня ожидается еще и град, но локально.

При этом, температура воздуха в своих максимальных значениях может достигнуть отметки в +32 градуса.

Отметим, что, по данным Гидрометцентра Татарстана, грозы и сильный ветер уйдут из республики только в пятницу, 18 июня. Правда, вместе с ними и начнет уходить летняя жара. Так, днем ожидается от +19 до +24 градусов.