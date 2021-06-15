В Татарстане перекрыли движение по дороге Набережные Челны – Сарманово

Ограничение ввели из-за работ по реконструкции проезжей части. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 15 июня по 29 сентября в Тукаевском районе перекрыто движение транспорта по дороге Набережные Челны – Сарманово. Ограничение действует на участке от 29,6 до 33,4 километра. Его ввели из-за работ по реконструкции проезжей части.

- Для объезда предлагаются автомобильные дороги регионального значения «Набережные Челны – Сарманово» - Тлянче-Тамак, «Набережные Челны – Сарманово» - Казаклар -Тлянче-Тамак. Схема объезда с установкой дорожных знаков согласована с ГИБДД. Просим водителей заранее планировать свой маршрут на данном участке дороги, - сообщили в Минтрансе Татарстана.