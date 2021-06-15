В Татарстане в более 90% отобранных проб природных вод есть превышения загрязняющих веществ

Более половины сбрасываем в реки стоков - это отходи с животноводческих ферм. Фото: Аца КОШТЭ

В правительстве Татарстана во время совещания по вопросу экологического состояния малых рек и водоемов премьер-министр республики Алексей Песошин сообщил, что более 90% отобранных проб природных вод имеют превышения относительно предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

В свою очередь глава Минэкологии Александр Шадриков пояснил, что в регионе проблема загрязнения водных объектов стоит остро. По его словам, не все стоки, сбрасываемые в те же реки, соответствуют установленным нормативам.

Одной из причин загрязнения здесь министр видит в сбросе с животноводческих ферм – более половины всех стоков. В них имеется высокое содержание азота, фосфора и серы приводит. Те есть речь идет о биологическом загрязнении. Как считает Шадриков, надо прекратить размещать такие хозяйства рядом с водными объектами. Существующим же предприятиям надо организовать специальные лагуны для хранения навоза. Также надо оборудовать выпуски ливневой канализации очистными сооружениями и создавать защитные лесополосы вдоль берегов озер и рек.

- Сегодня важно не просто построить современные очистные сооружения, но и сделать так, чтобы они эффективно работали, - сказал на это президент Татарстана Рустам Минниханов. –Необходимо составить детальную программу по строительству и реконструкции очистных сооружений централизованных систем водоотведения в Татарстане. В течение максимум пяти лет мы должны привести в порядок все очистные сооружения. Там, где собственники объектов не справляются – необходимо наказывать.