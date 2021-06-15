Сергей Панчин сложил полномочия мэра Ульяновска

Сергей Панчин посвятил исполнительной власти Ульяновска 14 лет. Фото: мэрия Ульяновска

15 июня мэр Ульяновска Сергей Панчин сложил с себя свои полномочия по собственному желанию. Об этом на еженедельном заседании оперштаба сообщил глава региона Алексей Русских. На время проведения конкурса на освободившуюся должность городом будет руководить первый заместитель главы Ульяновска Дмитрий Вавилин.

Алексей Русских, комментируя ситуацию, подчеркнул большие заслуги Сергея Панчина – также действующего председателя Ассоциации муниципальных образований области. Глава региона заявил, что Панчин сам решил сложить полномочия, дальше он сосредоточит свою работу на задачах ассоциации.

Отметим, Сергей Панчин трудился на разных должностях исполнительной власти Ульяновска в течении последних 14 лет.