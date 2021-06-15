В Татарстане ЕГЭ 2021 по обществознанию сдали более 6,5 тысяч человек

Экзамен длился 3 часа 55 минут. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 15 июня, в Татарстане 6 594 человек сдали ЕГЭ 2021 по обществознанию. 6 104 из них – одиннадцатиклассники, 455 – выпускники прошлых лет, а остальные 35 – выпускники колледжей и техникумов., 72 участника экзамена имеют ограниченные возможности здоровья. Сообщает Министерство образования и науки Татарстана.

В республике экзамен проходил в 65 школьных пунктах и 8 пунктах проведения экзамена на дому. В них работали 3 207 учителей. За всеми аудиториями было установлено онлайн-видеонаблюдение.

Экзамен длился 3 часа 55 минут, а для выпускников с ограниченными возможностями здоровья на полтора часа дольше.

Отметим, что ЕГЭ по обществознанию сдают по выбору. Минимальный порог по данному предмету – 42 балла. В вузах, подконтрольных Минобрнауки России, данный порог чуть выше – для участия в конкурсе на зачисление нужно набрать хотя бы 45 баллов.

Результаты ЕГЭ по обществознанию можно будет узнать не позднее 30 июня.