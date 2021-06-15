Власти Татарстана не собираются вводить новые коронавирусные ограничения

Если что-то поменяется, то решение властей тут же донесут до жителей Татарстана. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов в Татарстане ввели дополнительные ограничения. В Татарстане местные власти пока не планируют делать этого.

По словам руководителя пресс-службы президента республики Лилии Галимовой, данная тема сейчас актуальна и, если что-то поменяется, то решение властей тут же донесут до жителей Татарстана.

Напомним, сегодня, 15 июня, во время брифинга глава Минздрава республики Марат Садыков выразил обеспокоенность в том, что в регионе возможен рост заболеваемости коронавирусом.