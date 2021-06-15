В Йошкар-Оле 19-летний парень выдавал себя за девушку и вымогал деньги за интимные фото

Во время интернет-переписки потерпевший пересылал свои интимные фото, за что едва не поплатился. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В полицию Йошкар-Олы обратился 22-летний местный житель. Он сообщил, что девушка, с которой он вел интернет-переписку, начала его шантажировать.

Выяснилось, что во время общения в Сети молодой человек пересылал собеседнице фото и видео интимного характера. Через некоторое время девушка начала требовать от парня 3 000 рублей. Иначе все его записи будут опубликованы в интернете для всеобщего обозрения. Вместо того, чтобы перечислить деньги, молодой человек обратился в полицию.

Правоохранители быстро вычислили девушку-шантажистку. Ею оказался 19-летний местный житель.

- Он признался, что создал в социальной сети страницу с фотографией девушки и от ее имени переписывался с жертвой, - сообщили в МВД Марий Эл.

В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.