В Казани на улице Большая Красная появится двухкилометровая велодорожка

Общая протяженность велодорожек в городе увеличится с 12 до 75 километров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 15 июня, на совещании в мэрии Казани было объявлено о плане по созданию на улице Большая Красная двухкилометровой велодорожки. Благодаря ей будет соединен велосипедный маршрут на улице Батурина и Кремлевской набережной с аналогичной дорожкой в сквере Толстого, а в будущем и с парком им.Горького. В итоге общая протяженность велодорожек увеличится с 12 до 75 километров.

Отметим, что ширина дорожки на улице Большая Красная будет 2,5 метра. На ней установят не только соответствующие знаки, но и дублирующие велосипедные светофоры.

- Кроме этого, существуют проекты веломаршрутов, которые находятся на разных этапах проработки. Для рекреационных целей прорабатывался веломаршрут вдоль Горьковского шоссе до озера Лебяжье, - сказал на совещании зам руководителя Исполкома города Игорь Куляжев. - В рамках стратегии развития Казанки закладываются велотропы и велодорожки. По задумке на велосипеде можно будет комфортно доехать вдоль воды от Адмиралтейской слободы до Голубых озер.