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Здоровье15 июня 2021 12:15

За минувшие сутки в Татарстане выявили 30 новых случаев коронавируса

В 12 из них людям понадобилась госпитализация
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всего же в Татарстане коронавирус обнаружили у 21 938 человек.

Всего же в Татарстане коронавирус обнаружили у 21 938 человек.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане за минувшие сутки было выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом. Сообщает региональный Минздрав.

- Три из них являются завозными, а 27 – контактными. 12 человек госпитализировано, 18 получают лечение на дому, - отметили в ведомстве.

В этот большая часть инфицированных по-прежнему была зарегистрирована в Казани (16 человек) и Набережных Челнах (семь человек).

Всего же в Татарстане коронавирус обнаружили у 21 938 человек, 19 332 из них смогли выздороветь, а 518 скончались.