В Татарстане на трассе Казань - Оренбург продлили ограничение проезда для большегрузов

Строительно-монтажные работы на дороге Казань-Оренбург продлены до 21 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане ограничение для проезда грузовых машин с массой более 15 тонн на дороге Казань-Оренбург продлено до 21 июня. На двадцатом километре трассы продолжаются строительно-монтажные работы в рамках обновления дороги к аэропорту Казани. Сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Из Казани до аэропорта грузовики передвигаются в штатном режиме. Обратно водителям предлагается выбрать один из двух маршрутов:

- аэропорт – транспортная развязка на 20-м км автодороги Казань – Оренбург в направлении Чистополь – Обухово – Арышхазда – М-7 «Волга» – Казань.

- аэропорт - Столбище - Усады - Казань.

Также для большегрузов едущих в столицу Татарстана со стороны Чистополя установлены следующие объездные маршруты: Обухово – Арышхазда – М7 «Волга» – Казань или Сокуры – Кирби – Травкино – Столбище – Усады – Казань.

В обратном направлении: Казань – аэропорт (на кольце нужно развернуться в обратном направлении) – транспортная развязка на 20-м километре автодороги Казань – Оренбург – Чистополь.