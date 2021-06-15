В Казани пенсионерка помогла задержать похитителя пожертвований из часовни

Злоумышленника отправили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальник отдела полиции «Зареченский» полковник Тарас Дорошкевич ехал на служебной машине с водителем на работу. В пути около часовни на улице Клары Цеткин он увидел, как пенсионерка ссорится с мужчиной. Последний в итоге оттолкнул женщину и убежал.

Полицейские остановились и выяснили, что произошло. Оказывается, тот самый мужчина пытался похитить из часовни все пожертвования, но удалось ему забрать только часть денег. Пенсионерка подробно описала внешность злоумышленника и показала, куда он сбежал. Благодаря чему начальник отдела полиции с водителем задержали похитителя пожертвований в считанные минуты.

- Ранее судимый 47-летний мужчина свою вину полностью признал, - сообщили в УМВД Казани.

В отношении его было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемого поместили под стражу.