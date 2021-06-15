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Общество15 июня 2021 11:46

Трамвай №4 в Ульяновске временно изменит маршрут: как будет ходить вагон

С 20:00 электротранспорт при движении из Киндяковки будут следовать через Засвияжский район
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Ульяновска.

Фото: мэрия Ульяновска.

В минувшие выходные дни МУП «Ульяновскэлектротранс» продолжал выправку путей на улице Инзенская.

- В настоящее время ведётся засыпка межрельсового пространства щебнем, рихтовка и подбивка трамвайных путей. Эти виды работ предстоит выполнить не позднее чем в двухнедельный срок, - сообщил директор МУП «Ульяновскэлектротранс» Александр Мясников.

15 и 16 июня в течение двух ночей планируется произвести обновление кривого участка рельс на перекрёстке улиц Локомотивная и Инзенская. В связи с этим, с 20:00 трамваи маршрута №4 при движении из Киндяковки будут следовать через Засвияжский район по улицам Камышинской, Рябикова, Октябрьской, Московскому шоссе, Минаева и далее по маршруту.