В Татарстане завершили ремонт дороги Актаныш - Муслюмово - совхоз им. Кирова

Общая протяженность данной дороги составляет 14 километров. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Актанышском районе завершается ремонт региональной трассы Актаныш - Муслюмово - совхоз им. Кирова. Сообщает Минтранс Татарстана.

- Дорога запроектирована по нормативам 4 технической категории с 2 полосами движения и шириной проезжей части семь метров. На участке от 0 по 2,5 километра выполнено устройство выравнивающего слоя. Дорожники также уложили верхний слой покрытия из высокоплотного асфальтобетона ЩМА-8 – отметили в ведомстве.

На данном участке осталось только укрепить щебнем обочины, установить дорожные знаки и три остановочных павильона, а также нанести разметку.

Для справки, общая протяженность данной дороги составляет 14 километров. Она соединяет Старое Сафарово, совхоз имени Кирова, выходит на федеральную трассу М-7 «Волга» и по ней проходит школьный маршрут.