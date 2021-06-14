От коронавируса умерли 4 жителя Татарстана

Всего, по состоянию на 14 июня 2021 года, в республике зарегистрировано 518 случаев смерти от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане подтверждено 4 случая смерти от коронавирусной инфекции. По данным минздрава республики, скончались двое мужчин 1938 и 1951 года рождения и две женщины 1933 и 1992 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

Всего, по состоянию на 14 июня 2021 года, в республике зарегистрировано 518 случаев смерти от коронавируса.