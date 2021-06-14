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Общество14 июня 2021 19:51

От коронавируса умерли 4 жителя Татарстана

Скончались два мужчины и две женщины
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Всего, по состоянию на 14 июня 2021 года, в республике зарегистрировано 518 случаев смерти от коронавируса.

Всего, по состоянию на 14 июня 2021 года, в республике зарегистрировано 518 случаев смерти от коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане подтверждено 4 случая смерти от коронавирусной инфекции. По данным минздрава республики, скончались двое мужчин 1938 и 1951 года рождения и две женщины 1933 и 1992 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

Всего, по состоянию на 14 июня 2021 года, в республике зарегистрировано 518 случаев смерти от коронавируса.