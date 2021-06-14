"Они пришли без призыва, по зову сердца": стало известно, сколько жителей Казани сдали кровь после стрельбы в школе № 175

Люди три дня сдавали кровь, чтобы помочь пострадавшим. Фото: Евгения БУБЛИК

Главный врач Республиканского центра крови, кандидат медицинских наук Рамиль Тураев рассказал о том, как жители Казани, только узнав о стрельбе в казанской школе № 175, оккупировали медучреждение с просьбой сдать кровь.

По его словам, хоть запасов донорской крови было предостаточно, отказывать людям не стали, дав возможность помочь пострадавшим.

- В любую минуту и в любом месте может произойти несчастный случай с большой потерей крови. Во время подобных ситуаций резко возрастает потребность в донорской крови. Переливают предварительно обследованные компоненты крови, которые намного эффективнее и безопаснее для пациента. А для этого нужно, чтобы запас крови существовал постоянно, то есть чтобы доноры сдавали кровь для больных не тогда, когда случилось страшное, а заранее. Иметь стратегический запас необходимо всегда. Трагический случай в гимназии №175 показал, что люди очень отзывчивы. В первый же день к нам обратились более тысячи человек, была большая очередь. Они пришли без призыва, по зову сердца. Мы поставили мобильный пункт приема донорской крови во дворе центра и работали до последнего человека. На второй и третий день к нам тоже приходили люди, желающие помочь пострадавшим. Мы принимали их, несмотря на то, что компонентов крови было достаточно – они будут использованы и потом, в течение года. Это говорит о том, что не бывает чужой беды. Каждый человек готов прийти на помощь, и это дорогого стоит. Горе объединяет людей, - отметил Тураев.