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Общество14 июня 2021 13:58

Капремонт Оренбургского тракта в Казани: какие дороги перекроют и пути объезда

Капремонт Оренбургского тракта в Казани: работы будут вести только в ночное время
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Работы по ремонту продлятся 2 дня.

Работы по ремонту продлятся 2 дня.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Казани для движения транспорта временно закроют Оренбургский тракт. Это связано с проведением капитального ремонта дороги, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

С 21:00 14 июня до 6:00 15 июня будет полностью закрыт для движения Оренбургский тракт на участке от Оренбургского проезда до улицы Парина (кольцо). Для автомобилистов предусмотрен следующий вариант объезда: Оренбургский проезд – Танковое кольцо – улица 2-я Туринская – улица Камая – улица Мавлютова – проспект Победы.

С 21:00 15 июня до 6:00 16 июня будет полностью закрыт участок от улицы Парина (кольцо) до Оренбургского проезда (автовокзал «Южный»). Предусмотрен следующий вариант объезда: улица Парина (кольцо) – улица Парина – улица Мавлютова – проспект Победы – Оренбургский проезд – Оренбургский тракт.