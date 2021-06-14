"Рубин" сыграет 7 товарищеских матчей в межсезонье: кто будет соперниками команды Слуцкого

Фото: ФК "Рубин".

Определились все соперники «Рубина» по контрольным матчам на предстоящих сборах.

В ходе подготовки к сезону 2021/22 наша команда проведет товарищеские матчи с новичком Премьер-Лиги «Нижним Новгородом» (игры пройдут 24 июня в Казани и 2 июля в гостях), а также с «Уралом» из Екатеринбурга (игры пройдут 27 июня в гостях и 5 июля в Казани).

Затем «Рубин» примет участие в Кубке Париматч Премьер, где сыграет с московским «Спартаком», подмосковными «Химками» и «Сочи». Турнир пройдет с 10 по 18 июля на «Открытие Арене» и «Арене Химки».

Основной состав «Рубина» соберется после отпуска 15 июня и приступит к тренировкам на своей клубной базе.