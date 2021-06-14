Роспотребнадзор сказал нет: Почему на казанских пляжах до сих пор запрещают купаться

А вот загорать на пляжах никто не запрещает. Фото: Евгения ГУСЕВА

На календаре уже середина июня, а на казанских пляжах все еще нельзя купаться. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора Татарстана. Мониторинг качества воды рекреационных водоемов по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим, вирусологическим показателям выявил неутешительные результаты.

По по санитарно-химическим и микробиологическим показателям вода не соответствует нормам на пляжах - «озеро Глубокое», «озеро Большое Лебяжье», «Комсомольский», «Локомотив», «Нижнее Заречье». Иначе говоря, проблемы с водой есть на всех разрешенных пляжах в Казани.

- Администрациям районов Казани, ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания. В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам Управление не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.