Несколько раз спрашивала, чей пакет: женщина, укравшая 500 тысяч рублей в банке Чебоксар, сама пришла в полицию

Фото: МВД Чувашии.

Ориентировка об установлении личности женщины, забравшей пакет с полумиллионом рублей, оставленным без присмотра в одном из банковских учреждений Чебоксар, была размещена на интернет-сайте МВД по Чувашии.

В полицию обратился 71-летний горожанин. По словам пенсионера, он собирался перевести эту сумму дочери, проживающей в другом регионе. Когда его вызвала специалист банка, он подошел к окошку вместе с документами, а пакет с деньгами случайно оставил на пуфике в зале ожидания. Вскоре вспомнив о нем, вернулся, но ни денег – 100 купюр достоинством в 5000 рублей, ни пакета на месте не оказалось.

При просмотре камер видеонаблюдения было установлено, что пакет забрала женщина, которая также находилась в банковском учреждении. Ориентировка об установлении ее личности и местонахождении была размещена в средствах массовой информации и интернет-форумах. Знакомые разыскиваемой увидев её, посоветовали женщине самостоятельно явиться в полицию.

Как сообщила оперативникам 56-летняя горожанка, увидев пакет с деньгами, она несколько раз спрашивала окружающих кому он принадлежит и не получив ответа, забрала его.

- В случаях, когда Вы находите забытые кем-то в банкомате деньги или в помещении банковского учреждения, нужно обратиться к его сотрудникам и передать найденное им, – комментируют ситуацию сотрудники уголовного розыска. – Если же находите забытое или потерянное кем-то имущество на улице, лучше принести его в полицию, чтобы избежать подозрений в хищении.

В настоящее время устанавливаются все детали происшествия, а также наличие умысла в действиях женщины, направленное на хищение чужого имущества.