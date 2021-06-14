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Общество14 июня 2021 10:40

В Ульяновске 20-летний парень обчистил сарай

Украденное имущество потянуло на 20 тысяч рублей
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Подозреваемого задержали.

Подозреваемого задержали.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В полицию Ульяновска поступило заявление от жительницы города о краже неизвестным различного имущества на общую сумму 20 тысяч рублей из ее сарая, расположенного в поселке Станция Охотничья Ульяновской области.

Установлено, что злоумышленник, повредив навесной замок сарая, расположенного во дворе дома по улице Садовой, похитил два велосипеда и другое имущество.

Предполагаемого злоумышленника удалось быстро вычислить. Им оказался 20-летний парень, который ранее уже был судим. Молодой человек полностью признал свою вину.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в подписке о невыезде и надлежащем поведении.