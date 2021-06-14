По Казани начал курсировать "ночной трамвай": чем он интересен

Фото: мэрия Казани.

Пассажиры кольцевого казанского маршрута №5а каждую пятницу и субботу теперь смогут погружаться в мир театра. Причем, практически ночью. В 23:00 кольцевой трамвай будет отправляться от станции "Проспект Победы" и вернется на нее спустя 1,5 часа. За это время пассажирам предложат прослушать спектакль "Ночной трамвай".

Действие спектакля проходит внутри реального трамвая, каждый зритель погружается в сюжет через специальные наушники, которые создают полный эффект присутствия, попеременно знакомясь с историей города и историей одного конкретного жителя города. Декорациями спектакля становятся реальные виды Казани, которые зрители проезжают по ходу движения.

По сюжету пьесы, молодой мотоциклист Александр Белов волей судьбы оказывается заточен в трамвай и пытается из него выбраться. Он вспоминает свою жизнь, решения и поступки. Вместе с главным героем зрители поразмышляют о семье, о прощении, о выборе и самоопределении, о мечтах и бегстве от самих себя. А в финале останутся наедине с чувством, которого, возможно, всем давно не хватало.

- На трамвай, в котором происходит действие, нанесены изображения театров Казани - вы точно его не пропустите. Рекомендуем зрителям одеться потеплее и иметь в виду, что вы проведете в трамвае полтора часа без остановок, - рассказали в пресс-службе казанского ТЮЗа.