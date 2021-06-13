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Общество13 июня 2021 16:20

В Новочебоксарске на территории ПАО «Химпром» произошел пожар на площади 500 квадратных метров

По данному факту начата прокурорская проверка
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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На месте происшествия противопожарные службы устранили возгорание площадью 500 квадратных метров

На месте происшествия противопожарные службы устранили возгорание площадью 500 квадратных метров

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня, 13 июня, в МЧС Чувашии поступило сообщение о задымлении и возгорании на территории предприятия ПАО «Химпром» в Новочебоксарске.

- На месте происшествия противопожарные службы устранили возгорание площадью 500 квадратных метров, - сообщает прокуратура республики.

Было установлено, пожар произошел в одном из цехов, его тушили по повышенному рангу сложности. Погибших и пострадавших нет.

Устанавливаются причины произошедшего и производится забор проб воздуха. Сообщений о превышении в нем нормы вредных веществ пока нет.

Прокуратура начала проверку по факту этого пожара, в том числе и на предмет соблюдения на предприятии требований противопожарной безопасности.

Напомним, это не первый пожар на территории ПАО «Химпрома». Так, вечером 26 марта этого года там уже горел склад с полимерной тарой, сырьем и готовой продукцией. Тогда в пробах воздуха так же не было обнаружено превышения концентрации вредных веществ.