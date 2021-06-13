В Татарстане за сутки выявили 33 новых случая коронавируса

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 21 878 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

13 июня Минздрав Татарстана сообщил, что в республике за прошедшие сутки было выявлено 33 новых случаев заражения коронавирусом. Все они являются контактными.

- 11 человек госпитализировано, 22 получают лечение на дому, - также отметили в региональном ведомстве.

В этот раз большая часть инфицированных была зарегистрирована по-прежнему в Казани (15 человек) и Набережных Челнах (10 человек).

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 21 878 человек, 19 311 из них выздоровели, а 514 скончались.