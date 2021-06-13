В Набережных Челнах из-за горящей квартиры из дома спасли восемь человек

Пожар произошел днем 13 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 13 июня, в Набережных Челнах на улице Комарова в доме №14 на третьем этаже загорелась одна из квартир. Прибывшим пожарным пришлось не только тушить огонь, но и спасать людей, которым едкий дым перекрыл пути эвакуации.

Так, при помощи специальной маски, подсоединенной к баллону со сжатым воздухом, они вывели из дома в безопасное место восемь жильцов верхних этажей, в том числе троих детей. Вскоре был потушен и сам огонь.

- Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

Причины произошедшего устанавливают специалисты чрезвычайного ведомства.