В Казани выплату базового безусловного дохода поддержал 41% опрошенных

Средняя ожидаемая сумма выплат по стране равна 30,1 тысячи рублей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

41% жителей Казани поддерживают введение в стране выплаты гражданам базового безусловного дохода. По результатам опроса портала SuperJob, который был проведен в городах-миллионниках, данный показатель является одним из низких по стране.

Меньше Казани он только у Перми. Там, такие выплаты от государства поддержало 40% респондентов. При этом столица Татарстана в конце списка, но уже по числу противников данной идеи - всего 7% не считают нужным введение базового безусловного дохода.

Больше же всех за его введение выступают жители Ростова-на-Дону (56% опрошенных горожан), а также в Челябинске и Волгограде - по 52% респондентов.

Что касается размера ежемесячного базового безусловного дохода, то тут жители Казани озвучили довольно скромную сумму - 26 600 рублей. Меньше ожидают только в Ростове-на-Дону - 26 500 рублей в месяц.

А самые высокие запросы – у жителей Красноярска. Там хотят получать 35 600 рублей. Следом идут жители Москвы с 35 000 рублей в месяц.