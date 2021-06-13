С начала 2021 года Татарстан стал лидером ПФО по объемам строительства

По объемам строительства Татарстан на шестом месте по стране, а по объемам построенного жилья - на пятом Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам первых четырех месяцев 2021 года Татарстан опережает все регионы Приволжского федерального округа (ПФО) по объемам строительства. Сообщает Татарстанстат.

Так, с января по апрель в республике на строительные работы потратили почти 72 миллиарда рублей. Это больше на 0,9%/ чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что по объемам строительства Татарстан также оказался на шестом месте в целом по России. В пятерке лидеров – Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

А по объемам уже построенного жилья Татарстан находится на пятом мест. Его опережают только Московская область, Москва, Ленинградская область и Краснодарский край.