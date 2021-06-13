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Общество13 июня 2021 12:38

В Чувашии очереди в детсады ликвидируют в 2021 году

По словам главы региона Олега Николаева, это получится сделать за счет ремонта существующих дошкольных учреждений и строительства новых
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Очередь в детские сады детей от 1,5 до 3 лет полностью ликвидируют за счет создания новых мест

Очередь в детские сады детей от 1,5 до 3 лет полностью ликвидируют за счет создания новых мест

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Чувашии очередь в детские сады детей от 1,5 до 3 лет полностью ликвидируют за счет создания еще 1 760 мест. Они появятся после капитального ремонта существующих и строительства девяти новых дошкольных учреждений, которые начнут работать уже в этом году. Об этом полпреду президента России в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову сообщили во время его рабочего визита в республику.

Так, глава региона Олег Николаев, в частности, рассказал, что в 2021 году на ремонт 40 существующих детских садов потратят 700 миллионов рублей.