В Чувашии очереди в детсады ликвидируют в 2021 году

Очередь в детские сады детей от 1,5 до 3 лет полностью ликвидируют за счет создания новых мест Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Чувашии очередь в детские сады детей от 1,5 до 3 лет полностью ликвидируют за счет создания еще 1 760 мест. Они появятся после капитального ремонта существующих и строительства девяти новых дошкольных учреждений, которые начнут работать уже в этом году. Об этом полпреду президента России в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову сообщили во время его рабочего визита в республику.

Так, глава региона Олег Николаев, в частности, рассказал, что в 2021 году на ремонт 40 существующих детских садов потратят 700 миллионов рублей.