На следующей неделе в Татарстане ожидается жара +31

С каждым жнем температура воздуха будет только расти. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В это воскресенье, 13 июня, в республике местами возможны дожди, грозы, град и сильный ветер с порывами до 22 м/с, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Так, по его прогнозам, днем температура воздуха будет в пределах от +22 до +27 градусов. При этом в начале следующей недели в регионе ожидается настоящая жара. В понедельник, 14 июня, все так же возможны дожди с грозами и сильный ветер до 20 м/с, но температура воздуха в своих максимальных значениях достигнем отметки в +30 градусов.

Во вторник, 15 июня, станет еще жарче. Все те же осадки и сильный ветер не помешают столбикам термометров показывать днем от +26 до +31 градуса.