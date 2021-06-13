Татарстанские учащиеся больше всех в стране заинтересованы в финансовой грамотности

Во время обучения молодые татарстанцы получили знания в области личного финансового планирования, инвестирования и страхования Фото: Олег УКЛАДОВ

Татарстан стал лидером по охвату образовательных учреждений онлайн-уроками по финансовой грамотности. Этой весной в регионе прошли почти 12 тысяч профильных уроков. В них приняли участие более 151 тыс. учащихся и 36 тыс. студентов колледжей, училищ и техникумов. Для сравнения, число просмотров на всю страну за весну текущего года составляет 2,2 млн. Информацию опубликовали на сайте Министерства образования и науки Татарстана.

Во время весенней сессии молодые татарстанцы получили знания в области личного финансового планирования, инвестирования и страхования. Также они изучили пенсионную систему, особенности кредитования и банковских вкладов. Акцент во время обучения был сделан на правила безопасности на финансовом рынке и защиту прав потребителей финансовых услуг.

Цели и задачи проекта подчеркнул управляющий Отделением Банка России по Татарстану Марат Шарифуллин. «Задачи проекта – внедрить обучение основам финансовой грамотности в образовательный процесс и научить подрастающее поколение ответственно и грамотно подходить к принятию финансовых решений. Планируется, что постепенно это повысит уровень финансовой культуры жителей нашей республики», - отметил Шарифуллин.