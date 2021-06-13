В Советском районе Казани 15 июня запланировали массовое отключение воды

Вода пропадет в 9.00 15 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за работ по подключению к водопроводу многоквартирного дома в Советском районе Казани десятки домов, и не только, на сутки оставят без воды.

Так, с 9.00 15 июня до 9.00 16 ее не будет по следующим адресам: ул.Академика Губкина, 12, 18в, 18б, 19, 21, 23, 24, 25, 25 корпус 2, 27, 30а, 30б, 30в, 30г, 31, 31а, ул.Заря, 1, 2, 3, 3а, 4, 6, ул.Ершова, 49а, 49б, 49в, 49г, 49д, 49е корпус 1, 49а корпус 1, 55, 55а, 55б, 55е, 55в (детский сад №349), 57, 57а, 57б, 57в, 57г, 57д, 61, 63 (вуз), 65 (больница), 65/1, ул.Каспийская, 6, 8, 10, 12, Сибирский тракт, 1. Также воды не будет в домах по улицам Б.Галеева, Новаторов и Сибирский переулок.

Кроме того, в указанное время также возможно и понижение давления воды в домах, расположенных по адресам: ул.Искра, 1, 3, 6/35а, ул.Ершова, 31а, 31б, 31в, 35а/6, 35 корпус 1, 47, 49 (РКПБ), 49/1, 49/2, 49/3, 49а корпус 2, 51, 53, 53 корпус 1, 55 корпус 1 (гимназия), и в домах по улицам Алексеева, Сеченова.

Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступившим заявкам, которые будут приниматься по телефону: +7 (843) 231-62-60, сообщает МУП «Водоканал».