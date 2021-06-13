14 июня в Казани телебашня окрасится в алый цвет

Фото: с сайта digital.tatarstan.ru

14 июня отмечается Всемирный день донора крови. В честь чего вечером в этот понедельник с 20.00 до 22.00 телебашня Казани окрасится в алый цвет – там включит соответствующую подсветку. Сообщает Минцифры Татарстана.

Отметим, что в 2021 году лозунг Всемирного дня донора крови: «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь». И особый упор в этот раз делается на роль молодежи в обеспечении безопасных запасов крови.

СПРАВКА

Первый Всемирный день донора крови был проведен 14 июня 2004 года. Его успех способствовал принятию в 2005 году Всемирной ассамблеей здравоохранения резолюции, в соответствии с которой этот день стал отмечаться ежегодно.