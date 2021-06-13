Жителям Чувашии могут оплатить до 20% первоначального взноса ипотеки

Суммой выплаты по новой программе можно будет покрыть до 20% первоначального взноса ипотеки
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Чувашии стартовал прием заявок для участия в новой региональной программе. По ней нуждающиеся жители региона могут получить государственную поддержку по ипотечному кредитованию. Сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии.
Новая программа дает возможность получить выплаты из регионального бюджета. Суммой выплаты можно будет покрыть до 20% первоначального взноса ипотеки.
Нужда в жилье и оформление первичной ипотеки – вот обязательные условия для участия в данной программе. Заявки принимаются в администрациях по месту жительства.
Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что регион может похвастаться хорошим показателем обеспечения населения жильем: на одного жителя здесь приходится 28 квадратных метров.
– Сегодня мы применяем новые механизмы для расширения строительства, развиваем направления для покупки жилья на выгодных условиях, в том числе через ипотечные программы. Мы обладаем достаточными возможностями и необходимыми ресурсами, чтобы обеспечить граждан доступным и комфортным жильем, – заявил глава региона.