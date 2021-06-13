Исполком Казани продлил отбор на должность главы Комитета по делам детей и молодежи города

В Казани должность председателя Комитета по делам детей и молодежи Исполкома города все еще вакантна Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани продолжается прием заявок на должность председателя Комитета по делам детей и молодежи Исполкома города. Ранее ведомство принимало заявки до 14 июня. Исполком продлил прием анкет от кандидатов до 18.00 21 июня.

Кандидатам на вакантную должность нужно заполнить специальную анкету на сайте мэрии, подготовить презентацию о себе и своих видениях развития молодежной политики на ближайшие 10 лет.

После презентации и собеседования выявят финалистов, которые далее встретятся с членами экспертного совета и мэром Казани Ильсуром Метшиным.

Основные требования к будущему главе комитета – высшее образование, опыт работы в муниципалитете не менее года или по специальности – не менее двух лет. Также кандидата проверят на соответствие требованиям закона о муниципальной службе и противодействию коррупции.

Напомним, Комитетом по делам детей и молодежи города почти 5 лет руководил Айрат Фаизов. Недавно 36-летнего муниципального служащего назначили новым заместителем главы администрации Советского района Казани. На освободившуюся должность в исполкоме Казани стартовал отбор.