За минувшие сутки в Татарстане выявили 31 новый случай коронавируса

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 21 845 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

12 июня Минздрав Татарстана сообщил, что за минувшие сутки в республике был выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом.

- Все случае являются контактными, - отметили в региональном ведомстве.

В этот раз госпитализация понадобилась 16 заболевшим, оставшиеся у15 человек будут лечиться на дому. Также за указанные сутки больше всего зараженных зарегистрировали в Казани – 13 человек, и в Набережных Челнах – восемь человек.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 21 845 человек, 19 299 из них, в том числе и 257 за прошедшие сутки, смогли выздороветь, а 514 скончались.

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