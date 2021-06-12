В Казани до 15 июня поэтапно перекроют движение по улице Большая Красная

Перекрывать движение начнут с вечера 12 июня. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за работ по укладке асфальтобетонного покрытия с вечера этой субботы в Казани будут частично перекрывать движение транспорта по улице Большая Красная.

Так, с 23.30 12 июня до 20.00 13 июня полностью закроют участок от улицы Театральная до улицы Батурина.

После с 20.00 13 июня до 20.00 14 июня ограничение на движение транспорта введут на отрезке от улицы Жуковского до улицы Театральная.

Далее с 20.00 14 июня до 6.00 15 июня это же коснется участка от улицы Толстого до улицы Жуковского. Сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.