В казанском парке Победы открыли памятник воинам-интернационалистам

Памятник называется "После боя". Фото: @rusminnikhanov

В эту субботу, 12 июня, в Казани на территории парка Победы официально открыли памятника воинам-интернационалистам «После боя». В торжественной церемонии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

- В афганской войне участвовали более 11,5 тысяч уроженцев и жителей республики, 282 из них не вернулись домой, погибли. Мы разделяем боль утраты тех, кто потерял своих близких в боевых операциях по защите интересов нашей Родины и в миротворческих миссиях, - сказал во время открытия памятника глава региона.

После Рустам Минниханов объявил минуту молчания, чтобы почтить память погибших воинов-интернационалистов.