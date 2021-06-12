В Марий Эл иномарка врезалась в УАЗик, пять человек пострадали

С места происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл

Ночью 12 июня авария с пострадавшими произошла в Горномарийском районе на третьем километре автодороги Пернянгаши-Сиухино-Троицкий Посад.

По предварительным данным, 33-летняя женщина-водитель автомобиля НОNDА СIVIС превысила скорость и выехала на встречную полосу движения. Там она врезалась в УАЗ - «буханку». От удара машины раскидало в разные стороны.

С места происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл

- В результате данного дорожного-транспортного происшествия пострадали оба водителя и три пассажира автомашины УАЗ, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.