Убил и оставил записку: В Татарстане сантехника за расправу над пенсионеркой приговорили к 17 годам колонии

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Верховный суд Татарстана признал 49-летнего сантехника из Бугульмы виновным в разбое и убийстве.

- Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Приговор в законную силу не вступил.

Было доказано, что в Бугульме по работе сантехник посещал 80-ленюю женщину. Поэтому он прекрасно знал обстановку в ее квартире, а также предполагал наличие там денег и ценных вещей.

В один из своих визитов мужчина из замка незапертой двери похитил у пенсионерки связку ключей. 2 апреля 2020 года, когда ее не было дома, сантехник спокойно проник в ее квартиру. Но хозяйка неожиданно вернулась. Злоумышленник напал на нее и задушил. А чтобы на него никто не подумал, он оставил на видном месте записку с угрозами якобы от некой женщины. После чего сантехник забрал из квартиры все деньги, золотые украшения, одежду, продукты и скрылся. Но вскоре на его след вышли правоохранители. Мужчина был задержан.