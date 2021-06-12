В Татарстане зарегистрировали повторные случаи заражения коронавирусом

Сейчас эти пациенты снова лежат в больнице с высокой температурой и отдышкой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время пресс-конференции зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков сообщил, что в республике зарегистрировали повторные случаи заражения коронавирусом.

По его словам, вновь заболевшие не вакцинировались после выздоровления. Сейчас такие пациенты снова лежат в больнице с высокой температурой и отдышкой.

В связи с этим руководитель Роспотребнадзора Марина Патяшина рекомендует всем, кто переболел коронавирусом в прошлом году сделать прививку как можно быстрее – сейчас для этого самое лучшее время, так как антитела выработаются к осени, то есть к сезонному росту заболеваемости.