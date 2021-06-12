Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин признал косвенную вину депутатов в стрельбе в школе №175 в Казани

По мнению Мухаметшина, татарстанским депутатам нужно было настоять на введении ограничения по продаже оружия населению еще в 2018 году, когда Госдума отказалась рассматривать данную инициативу. Фото: gossov.tatarstan.ru

На очередной сессии Госсовета Татарстана спикер парламента Фарид Мухаметшин при обсуждении предлагаемых поправок в федеральный закон об оружии отметил, что республиканские депутаты косвенно виноваты в стрельбе, которая произошла 11 мая 2021 года в казанской школе №175. Тогда, погибли семь детей и двое взрослых, десятки были ранены.

По словам Мухаметшина, если бы татарстанские депутаты еще в 2018 году настояли в Госдуме на своей инициативе ограничить возраст гражданина, при котором ему можно выдавать оружие, то трагедии в школе можно было бы избежать. Организатор стрельбы в свои 19 лет смог купить ружье и погубить людей.

Отметим, что в этот раз в Госдуму парламентарии Татарстана решили выйти с предложением не только повысить возрастной ценз на оружие – с 18 до 21 года, но и конфисковать его у тех, кто ходит с ним в пьяном виде. Также президент Татарстана Рустам Минниханов поручил рассмотреть и вопросы по продаже определенного вида боеприпасов – картечи и пуль.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем убийце не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор учебного заведения по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, убийца все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после убийцу и вовсе поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду. В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга. Вскоре подросток отправится в институт им. Сербского, где его ждет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Отметим, молодому человеку грозит пожизненное заключение.