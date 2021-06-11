В Татарстане владельцев животных обяжут регистрировать питомцев

Кроме того, предложено ограничить количество животных, которые могут находиться в одном доме. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Любителям домашних животных в Татарстане предстоит регистрировать своих питомцев. Законодательная инициатива Госсовета Татарстана была рассмотрена и одобрена для внесения в Госдуму РФ сегодня на заседании парламента. Изменения касались проекта федерального закона «Об ответственном обращении с животными» и отдельных законодательных актов. В ближайшее время федеральный законопроект будет направлен в нижнюю палату российского парламента.

Необходимость принятия ряда изменений появилась из-за участившихся случаев нападения бездомных собак на людей, поэтому в одну из статей закона будет внесено изменение, которое устанавливает обязательное требование регистрации домашних животных, что позволит устанавливать их хозяев при нахождении питомца на улице. Таким полномочием по установлению порядка регистрации домашних животных депутаты предложили наделить Правительство РФ.

Кроме этого, было предложено установить нормативы по количеству содержания домашних животных в квартирах. Такой регламент должны установить органы исполнительной власти.

Также депутаты отметили, что есть необходимость установить ответственность владельцев, отказавшихся регистрировать своих домашних питомцев. Важным является и то, для обеспечения безопасности было вынесено предложение не допускать нахождение без намордника и поводка собак вне специальных площадок для выгула.

В соответствии с действующим федеральным законодательством животные без владельцев, не проявляющие агрессивности, подлежат возврату на прежние места их обитания. Это может быть и школа, и детский сад. Разработанный законопроект устанавливает запрет возврата животных на территории организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, медицинских организаций и детских игровых площадок.

Напомним, что бездомные животные, имеющие специальные отметки, не подлежат отлову, за исключением агрессивных. В связи с тем, что действие сделанной вакцины от бешенства сохраняется на протяжении года, после чего животное вновь нуждается в лекарстве. Поэтому депутаты предложили исключить из федерального закона положение, которое предусматривает запрет отлова безнадзорных животных, имеющих специальные отметки.