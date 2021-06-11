Погода в Татарстане 12 июня 2021 года: дождь, гроза и град

Дождь прогнозируют на территории всего Татарстана. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

День России в Татарстане будет ненастным. Так, по данным синоптиков, 12 июня в республике будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза, локально град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов тепла. Днем - до 26 градусов выше нуля.