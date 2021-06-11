Изменение схем движения автобусов в Ульяновске: как будет работать пассажирский транспорт

Схему движения изменят 7 автобусов. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Семь автобусных маршрутов, чей путь пролегает по участкам улиц Ефремова и Ленина, перекрываемых для капремонта тепломагистрали и трамвайных путей, изменят схему движения..

Таким образом, при проезде по Засвияжскому району до 15 августа автобусы №3 и 93 будут следовать через улицы Промышленная и Рябикова.

В центральной части Ульяновска с 15 июня по 15 июля автобусы №4 поедут через улицы Гончарова, Дворцовую и Дмитрия Ульянова, №59 и 80 – через Гончарова и бульвар Пластова, №93 – через Спасскую и Дворцовую, №94 и 96 – через Спасскую, Кузнецова и Гончарова.

Напомним, что при производстве работ на улице Ленина планируется в три этапа перекрывать движение транспортных средств:

с 15 июня по 15 июля – на участке между улицами Спасской и Гончарова,

с 16 июля по 9 августа – между улицей Гончарова и переулком Комсомольским,

с 10 по 16 августа – между переулком Комсомольским и улицей Железной Дивизии.

На каждом из этапов вначале планируется замена рельсошпальной решётки по направлению вверх по улице Ленина, затем – вниз. Трамваи маршрутов №4 и 22 на время производства работ будут ходить через остановку «Дамба».