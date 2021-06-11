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Общество11 июня 2021 22:47

Отключение воды в Казани 15 июня 2021: в каких домах пересохнут краны

Не повезет жителям Советского района столицы Татарстана
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Воды не будет с 9 утра 15 июня до 9 утра 16 июня.

Воды не будет с 9 утра 15 июня до 9 утра 16 июня.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 июня жители некоторых домов Советского района Казани на сутки останутся без воды. Это связано с подключением к водопроводу многоквартирного дома.

С 9:00 15 июня до 9:00 16 июня воды не будет по улицам Академика Губкина, 12, 18в, 18б, 19, 21, 23, 24, 25, 25 корпус 2, 27, 30а, 30б, 30в, 30г, 31, 31а, Заря, 1, 2, 3, 3а, 4, 6, Ершова, 49а, 49б, 49в, 49г, 49д, 49е корпус 1, 49а корпус 1, 55, 55а, 55б, 55е, 55в (детский сад №349), 57, 57а, 57б, 57в, 57г, 57д, 61, 63 (вуз), 65 (больница), 65/1, Каспийская, 6, 8, 10, 12, Сибирский тракт, 1. Также воды не будет в домах по улицам Галеева, Новаторов и Сибирский переулок.

В это же время возможно понижение давления воды в домах по улицам Искра, 1, 3, 6/35а, Ершова, 31а, 31б, 31в, 35а/6, 35 корпус 1, 47, 49 (РКПБ), 49/1, 49/2, 49/3, 49а корпус 2, 51, 53, 53 корпус 1, 55 корпус 1 (гимназия), а также в домах по улицам Алексеева, Сеченова.

По заявкам местных жителей будет организован подвоз автоцистерн с водой, сообщает МУП «Водоканал».