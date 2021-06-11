"Хочу помочь команде завоевать титул": Экс-форвард "Ак Барса" Доус продолжит карьеру в Германии

Фото: ХК "Ак Барс".

Стало известно, где продолжит карьеру форвард Найджел Доус, который в минувшем сезоне играл за "Ак Барс". Новой командой канадского форварда станет немецкий "Мангейм". Доус заключил контракт сроком на 2 года.

- Очень рад стать частью такой команды, как "Мангейм". Над предложением долго не раздумывал. Моя главная цель - помочь команде завоевать титул, - заявил Доус в интервью клубно пресс-службе.

В минувшем сезоне Доус провел за "Ак Барс" 61 матч, в которых забил 26 голов и отдал 23 результативных передачи.