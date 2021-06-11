Госсовет Татарстана выступит с просьбой запретить контент про изготовление взрывчатых веществ

Депутаты предлагают обозначить деструктивной информацию о способах и методах самодельного изготовления взрывчаток и бомб, а также огнестрельного оружия Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Госсовет Татарстана предложит Госдуме внести изменения в закон об информации. Парламентарии планируют добиться запрета на распространение в интернете сведений о способах изготовления взрывчатых веществ и оружия. Соответствующий законопроект поддержали на 22-м заседании Госсовета Татарстана VI созыва.

Так, депутаты предлагают обновить список видов деструктивных материалов в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Предлагается внести туда информацию о способах и методах самодельного изготовления взрывчаток и бомб, а также огнестрельного оружия.

Представлявший законопроект Айрат Зарипов, председатель Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, отметил, что сегодня информация о способах и методах создания самодельных взрывных устройств, огнестрельного оружия, его основных частей, восстановления списанного оружия свободно публикуется в просторах интернета. Спикер подчеркнул, что законопроект направлен на ограничение таких сведений в том числе популярных социальных сетях.

Татарстанские депутаты также оповестят о законопроекте Председателя Правительства России Михаила Мишустина. Они намерены попросить ускорить принятие соответствующих правовых актов.