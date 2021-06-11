Татарстанские депутаты направят в Госдуму предложения об изменениях закона об оружии

Татарстанские парламентарии считают, что право на владение огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием следует давать только людям с опытом и сноровкой Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстане депутаты поддержали инициативу по внесению изменений в действующий закон об оружии. В новом законопроекте предлагается повысить возраст для покупки гражданами оружия до 21 года. Такое решение приняли парламентарии на 22-м заседании Государственного Совета Татарстана VI созыва.

Согласно документу, предлагается увеличить возраст, дающий право на приобретение оружия, с 18 до 21 года. Также депутаты рекомендуют ужесточить порядок выдачи гражданам огнестрельного длинноствольного и самозарядного оружия.

Исключением могут стать люди, проходящие военную службу, а также те, у кого имеются воинские или специальные звания, классные чины юстиции.

Татарстанские парламентарии также считают, что право на владение огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием следует давать только людям с опытом и сноровкой. Речь о гражданах, которые ранее в течение, как минимум, 5 лет владели оружием ограниченного поражения, к примеру, пистолетом или револьвером.

А охотничье огнестрельное оружие, по мнению депутатов, и вовсе могут приобретать только профессионалы, к примеру, охотники или спортсмены.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, участвовавший на заседании, подчеркнул, что необходимо разработать подобные ограничительные меры и по боеприпасам.

Представленный законопроект о внесении изменений в закон об оружии татарстанские депутаты одобрили. Они также согласились с необходимостью ужесточить наказание за нарушение правил обращения с оружием. В частности, было одобрено предложение о повышении размера штрафов до 5 тыс. рублей.

Законопроекты в скором времени будут направлены в Госдуму.

Помимо этого, парламентарии планируют обратиться к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по корректировке порядка допуска граждан к получению оружия. В частности, это пересмотр процедуры медицинского освидетельствования, порядка получения охотничьего билета и обучения правилам безопасного обращения с оружием.