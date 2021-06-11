Россельхозбанк: к 2030 году каждая 10 покупка продуктов питания будет совершаться через онлайн-каналы

Фото: Россельхозбанк.

Пандемия и связанные с ней ограничения на передвижения привели к резкому росту популярности цифровых сервисов по продаже и доставке продуктов питания. По итогам 2020 года эта категория вошла в тройку лидеров на российском рынке онлайн-торговли. Определять дальнейшую динамику развития этого направления будут такие факторы как сокращение логистической цепочки от производителя до конечного потребителя, что позволяет сохранить свежесть продуктов и обеспечить более конкурентную цену, а также дальнейшее расширение географии доставки и знание производителя «в лицо». По прогнозам Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в перспективе следующих 10 лет через онлайн-каналы будет реализовываться до 10% всех продовольственных товаров на российском рынке.

Выйти в интернет за хлебом

В 2020 году интернет-торговля развивалась ускоренными темпами. Коронавирусные ограничения привели в эту сферу новых потребителей, которые получили первый пользовательский опыт, что дало мощный толчок интернет-продажам, в первую очередь категории продуктов питания. Так, рост онлайн-торговли в 2020 году составил 58,5% по сравнению с показателями 2019 года, а общий объем достиг 3,2 трлн рублей. При этом доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли продуктами питания выросла в прошлом году до 2% против 1% в 2019 году и составила 284 млрд рублей .

«Резкий рост спроса на доставку продуктов питания и готовой еды отмечался с первых дней объявления пандемии и на протяжении всего ее периода. В результате эта товарная категория в первом полугодии 2020 года по объемам продаж превысила показатели 2019 года, а по итогам года переместилась с пятого на третье место среди популярных товаров в интернет-магазинах. Полагаем, что в перспективе эта категория сохранит свои позиции в ТОП-5 рейтинга», - отмечает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Рост роли цифровых каналов продаж

С дальнейшим развитием онлайн-торговли и расширением географии доставки доля продаж продуктов питания через цифровые каналы будет увеличиваться. По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, доля продуктов питания, продаваемая через современные цифровые каналы, увеличится с текущих 1-2% до 8-10% к 2030 году.

«Переход к модели потребления онлайн начался до пандемии, но коронакризис и вызванные им ограничения значительно ускорили этот процесс. По мере возвращения к привычной жизни доля интернет-ритейла в объеме продаж продуктов питания будет возрастать и, по нашим прогнозам, может достигнуть 10% в перспективе следующих 10 лет. То есть каждая 10 покупка продуктов питания будет совершаться через цифровые каналы», - считают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Прежде всего, этому будут способствовать сокращение логистической цепочки от производителя к потребителю, что позволяет предложить более привлекательные ценовые условия, наличие сервиса доставки, удобство которого многие оценили в период пандемии, и дальнейшее расширение ее географии, а также повышенное внимание к вопросам качества и экологичности.

Ставка на качество и экологичность

Ожидания роста численности населения планеты, а также рост интереса к вопросам экологии и устойчивого развития привели к пересмотру многих сфер жизни в сторону более осознанного потребления. По мнению экспертов, потребители постепенно меняют подход к каждодневным покупкам, что проявляется в стремлении тратить меньше времени на походы в магазины и покупать только то, что действительно необходимо.

«Покупка через цифровые каналы позволяет избежать импульсивных покупок, на которые традиционно приходится немалая часть «чека» в супермаркетах», - поясняют в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Кроме того, в пандемию усилился тренд на более внимательное отношение к своему здоровью, который в том числе проявляется во внимании к качеству потребляемой продукции, ее составу и технологии производства. По данным опроса общественного мнения, проведенного компанией Romir, число россиян, обращающих внимание на состав и срок годности продукции, увеличилось за год с 57% до 76% в 2020 году и с 70% до 83% соответственно.

«Развитие цифровых сервисов по продаже и доставке продуктов питания позволяет сельхозпроизводителям предложить потребителям дополнительное преимущество в виде более широкого ассортимента натуральных продуктов и гарантии их свежести. В перспективе цифровые форматы могут стать основным каналом сбыта в первую очередь продукции небольших фермерских хозяйств, у которых нет возможности инвестировать значительные средства в складские и логистические мощности и, соответственно, обеспечить продолжительный срок хранения. Кроме того, в случае с фермерами знание производителя «в лицо» способно удовлетворить запрос потребителя на соответствие продукции экологическим стандартам и стандартам качества», - прогнозируют в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

За десять лет с 2010 по 2020 гг. производство фермерской продукции в стране выросло в 5 раз до 873,4 млрд рублей. Доля фермеров в общем объеме производства увеличилась в два раза с 7% до 14%.